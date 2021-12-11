"Бенджамін Баттон": схудла Алла Пугачова з ногами-сірниками спантеличила мережу (фото)

Користувачі відзначають, що до 80 років Пугачова виглядатиме молодшою за Галкіна

Російський телеведучий Максим Галкін опублікував нове фото своєї дружини Алли Пугачової, яка старша від нього на 27 років. Він зазначив, що співачка не хотіла фотографуватись.

Фото з’явилося у Instagram телеведучого.

Користувачі одразу почали коментувати свіже фото. Багато хто звернув увагу на те, що Пугачова у свої 72 роки виглядає не як доросла жінка, а як дівчинка – подібна сукня, на їхню думку, добре виглядала б на молодій дівчині, а не на зрілій жінці. Деякі підписники навіть почали жартувати, що скоро вона виглядатиме молодшою за свого чоловіка. Інші іронізують, що вона стає все молодшою і скоро може піти до дитячого садка.

Передплатники зазначили, що незабаром Пугачова стане молодшим за Галкіна

Зазначимо, прихильник політики російського президента Максим Галкін постійно показує на своїй сторінці в Instagram життя з Аллою Пугачовою та їхніми спільними дітьми – близнюками Лізою та Гаррі, народженими сурогатною матір’ю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що користувачі соцмереж занепокоєні станом шоумена Андрія Данилка, який нещодавно був присутній на зйомках новорічного шоу. Пост у Instagram прокоментувала навіть Алла Пугачова.