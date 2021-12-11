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"Бенджамин Баттон": исхудавшая Алла Пугачева с ногами-спичечками озадачила сеть (фото)

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Галкин показал новое фото Пугачевой Новость обновлена 11 декабря 2021, 18:09
Галкин показал новое фото Пугачевой

Пользователи отмечают, что к 80 годам Пугачева будет выглядеть моложе Галкина

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал новое фото своей супруги Аллы Пугачевой, которая старше от него на 27 лет. Он отметил, что певица не хотела фотографироваться.

Фото появилось в Instagram телеведущего.

Пользователи сразу стали комментировать свежее фото. Многие обратили внимание на то, что Пугачева в свои 72 года выглядит не как взрослая женщина, а как девочка – подобное платье, по их мнению, хорошо смотрелось бы на молодой девушке, а не на зрелой женщине. Некоторые подписчики даже стали шутить, что скоро она будет выглядеть моложе своего супруга. Другие иронизируют, что она становится все моложе и скоро может пойти в детский сад.

Подписчики отметили, что скоро Пугачева станет моложе Галкина
Подписчики отметили, что скоро Пугачева станет моложе Галкина

Отметим, сторонник политики российского президента Максим Галкин постоянно показывает на своей странице в Instagram жизнь с Аллой Пугачевой и их общими детьми – близнецами Лизой и Гарри, рожденными суррогатной матерью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пользователи соцсетей обеспокоены состоянием шоумена Андрея Данилко, который недавно присутствовал на съемках новогоднего шоу. Пост в Instagram прокомментировала даже Алла Пугачева.

Теги:
#Фото #Алла Пугачева #Максим Галкин
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