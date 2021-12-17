Ротару привітала росіян із Новим роком і одразу приїхала співати перед українцями
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 31
Софія Ротару взяла участь у російських блакитних вогниках, а потім приїхала співати на новорічні концерти в Україні
Українська співачка Софія Ротару, яка на початку грудня розгнівала фанатів виступами на російській "Пісні року", у четвер, 16 грудня, виступила на новорічному концерті "Кварталу-95".
Про виступ співачка розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Ротару на своїй сторінці робила репости історій гостей концерту. Згідно з опублікованими відео, вона заспівала дві пісні: "Белая зима" та "Вечные небеса".
Шанувальники 74-річної співачки вже порівнювали її з молодшою українською артисткою Ані Лорак, яка останніми роками живе в Росії. Зараз фанати також звернули увагу, що Ротару виглядає набагато молодшою за свій вік.
Зазначимо, запис новорічного концерту студії "Квартал-95" відбувся 16 грудня у палаці "Україна". Квитки на захід можна було купити від 180 до 2400 грн.
Окрім Софії Ротару участь у концерті взяли Оля Полякова, Монатик, Іван Дорн, Надя Дорофєєва, Олег Винник, Тіна Кароль, гурти "Мозги" та "Антитіла". Також на концерті заспівав російський гурт "Мумій Троль", під час одного з останніх виступів якого в Києві пройшов мітинг із закликом "не годувати московських гастролерів".
Нагадаємо, Софія Ротару відзначилася на російській "Пісні року", влаштувавши скандал на сцені.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-