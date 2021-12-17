Ротару привітала росіян із Новим роком і одразу приїхала співати перед українцями

Софія Ротару взяла участь у російських блакитних вогниках, а потім приїхала співати на новорічні концерти в Україні

Українська співачка Софія Ротару, яка на початку грудня розгнівала фанатів виступами на російській "Пісні року", у четвер, 16 грудня, виступила на новорічному концерті "Кварталу-95".

Про виступ співачка розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Ротару на своїй сторінці робила репости історій гостей концерту. Згідно з опублікованими відео, вона заспівала дві пісні: "Белая зима" та "Вечные небеса".

Софія Ротару на концерті у палаці "Україна"

Шанувальники 74-річної співачки вже порівнювали її з молодшою українською артисткою Ані Лорак, яка останніми роками живе в Росії. Зараз фанати також звернули увагу, що Ротару виглядає набагато молодшою за свій вік.

Софія Ротару виступила на новорічному концерті "Кварталу-95"

Зазначимо, запис новорічного концерту студії "Квартал-95" відбувся 16 грудня у палаці "Україна". Квитки на захід можна було купити від 180 до 2400 грн.

Вартість квитків на новорічний концерт "Кварталу-95"

Окрім Софії Ротару участь у концерті взяли Оля Полякова, Монатик, Іван Дорн, Надя Дорофєєва, Олег Винник, Тіна Кароль, гурти "Мозги" та "Антитіла". Також на концерті заспівав російський гурт "Мумій Троль", під час одного з останніх виступів якого в Києві пройшов мітинг із закликом "не годувати московських гастролерів".

Учасники новорічного концерту "Кварталу-95"

Нагадаємо, Софія Ротару відзначилася на російській "Пісні року", влаштувавши скандал на сцені.