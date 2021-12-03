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"Знову до Рашки...позорище": Ротару вирушила вітати росіян з Новим роком і розгнівала українців

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Софія Ротару поїхала до Москви Новина оновлена 03 грудня 2021, 17:06
Софія Ротару поїхала до Москви

74-річна Ротару поїхала до Москви на зйомку новорічного вогника.

Відома українська естрадна співачка Софія Ротару після того, як похвалилася своєю участю в ювілейному російському музичному фестивалі "Пісня року", з’явилася на зйомках ще одного російського проєкту.

Софія Михайлівна вирушила до російської столиці, щоб взяти участь у зйомках новорічного "Блакитного вогника" для телеканалу Росія, який транслюватиметься новорічної ночі.

74-річна артистка не приховує цього факту, і на своїй сторінці в Інстаграм навіть опублікувала фото, зроблене під час зйомок новорічного вогника, на якому постала в компанії танцівниць.

"Новорічні зйомки" — коротко підписала фото Ротару.

Також "докази" виступу Ротару в Москві з’явилися на фан-сторінці співачки.

Але не всім українцям сподобалося, що Софія Михайлівна поїхала до Росії, особливо після того, як вона здобула державну нагороду "Національна гордість України".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії після того, як її сестра Ауріка заявила, що вони обидві чекають на повернення Криму Україні, викликавши напад істерики у росіян.

Теги:
#Софія Ротару #Співачка
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