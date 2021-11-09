Сестра Софії Ротару розлютила росіян заявою про Крим: окупанти вибухнули погрозами

Ауріка та Софія Ротару не приховують, що з нетерпінням чекають на "повернення" Криму.

"Чий Крим?" — питання, відповідь на яке очевидне для всіх громадян України та міжнародної спільноти, все ще викликає злісні істерики у росіян. Країна-агресор все ж таки вважає пів острів своєю територією. Поки в Україні забороняють в’їзд зіркам з такою самою позицією, РФ вирішила "карати" артистів, які вважають пів острів українською територією.

І першою в цьому списку стала Народна артистка СРСР, Національна легенда України – Софія Михайлівна Ротару. Голова комітету парламенту Республіки Крим з культури та питань охорони культурної спадщини Микола Волков запропонував позбавити артистку звання "Почесна кримчанка", а все тому, що вона з нетерпінням чекає на повернення Криму до складу України.

Про позицію Софії Ротару розповіла її молодша сестра, народна артистка України Ауріка Ротару у програмі "Вечеря з Дороті".

Також, Ауріка Михайлівна зазначила, що вона не була в окупованому Криму з 2012 року, а Софія Михайлівна — 5-6 років. А готель Villa Sofia у Криму артистки закрили до "найкращих часів".

"Ми чекаємо на повернення Криму " — додала Ауріка Ротару.

Раніше "Телеграф" писав, що Ауріка Ротару прокоментувала чутки про тяжку хворобу її сестри — Софію Ротару.