Сестра Софии Ротару разозлила россиян заявлением о Крыме: оккупанты разразились угрозами
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Аурика и София Ротару не скрывают, что с нетерпением ждут "возвращения" Крыма.
“Чей Крым?" — вопрос, ответ на который очевиден для всех граждан Украины и международного сообщества, все еще вызывает злобные истерики у россиян. Страна-оккупант считает полуостров своей территорией. И пока в Украине запрещают въезд звездам с такой же позицией, РФ решила "наказывать" артистов, которые считают полуостров украинской территорией.
И первой в этом списке стала Народная артистка СССР, Национальная легенда Украины — София Михаловна Ротару. Глава комитета парламента Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков преложил лишить артистку звания "Почетная крымчанка", а все потому, что она с нетерпением ждет возвращения Крыма к Украине.
О позиции Софии Ротару рассказала ее младшая сестра, народная артистка Украины Аурика Ротару в программе "Ужин с Дороти".
Также, Аурика Михайловна отметила, что она не была в оккупированном Крыму с 2012 года, а София Михайловна — лет 5-6. А гостиницу Villa Sofia в Крыму артистки закрыли до "лучших времен".
"Мы ждем возращения Крыма" — добавила Аурика Ротару.
Ранее, "Телеграф" писал, что по поводу имения Ротару в Крыму в мае 2021 года разгорелся скандал. Российская певица Анна Калашникова заявила, что ей предложили выкупить пансионат "Вилла София", который якобы был выставлен на продажу народной артисткой. Однако информация о продаже оказалась лишь слухами.
Позже, София Ротару попала в новый скандал. Украинцам не понравился тот факт, что артистке присвоили звание "Национальная гордость Украины", а она продолжает выступать в России.
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