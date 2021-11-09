Сестра Софии Ротару разозлила россиян заявлением о Крыме: оккупанты разразились угрозами

Аурика и София Ротару не скрывают, что с нетерпением ждут "возвращения" Крыма.

“Чей Крым?" — вопрос, ответ на который очевиден для всех граждан Украины и международного сообщества, все еще вызывает злобные истерики у россиян. Страна-оккупант считает полуостров своей территорией. И пока в Украине запрещают въезд звездам с такой же позицией, РФ решила "наказывать" артистов, которые считают полуостров украинской территорией.

И первой в этом списке стала Народная артистка СССР, Национальная легенда Украины — София Михаловна Ротару. Глава комитета парламента Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков преложил лишить артистку звания "Почетная крымчанка", а все потому, что она с нетерпением ждет возвращения Крыма к Украине.

О позиции Софии Ротару рассказала ее младшая сестра, народная артистка Украины Аурика Ротару в программе "Ужин с Дороти".

Также, Аурика Михайловна отметила, что она не была в оккупированном Крыму с 2012 года, а София Михайловна — лет 5-6. А гостиницу Villa Sofia в Крыму артистки закрыли до "лучших времен".

"Мы ждем возращения Крыма" — добавила Аурика Ротару.

Ранее, "Телеграф" писал, что по поводу имения Ротару в Крыму в мае 2021 года разгорелся скандал. Российская певица Анна Калашникова заявила, что ей предложили выкупить пансионат "Вилла София", который якобы был выставлен на продажу народной артисткой. Однако информация о продаже оказалась лишь слухами.

Позже, София Ротару попала в новый скандал. Украинцам не понравился тот факт, что артистке присвоили звание "Национальная гордость Украины", а она продолжает выступать в России.