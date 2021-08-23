"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського

Софія Ротару всього кілька днів тому виступила на "Новій хвилі" в російському Сочі.

Українську співачку Софію Ротару розкритикували в мережі після того, як президент України Володимир Зеленський вручив їй нагороду "Національна гордість України".

Під постом Офісу президента України в Facebook з фотографіями з церемонії українці залишили безліч негативних коментарів. На думку багатьох, рішення дати Ротару таку премію після багаторазових виступів в Росії є досить спірним. Ротару пригадали численні виступи в Росії і недавню поїздку на "Нову хвилю" в Сочі.

Відзначимо, що 22 серпня в Україні вперше вручили нагороду "Національна гордість України". Її вручають видатним особистостям та "легендами країни". Серед інших її отримала народна артистка України Софія Ротару.

Нагадаємо, що народна артистка України Софія Ротару прямо перед святковим концертом до Дня незалежності України на НСК "Олімпійський" виступила на музичному фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Після цього український ведучий Ігор Кондратюк закликав не пускати Ротару на концерт до Дня незалежності. "Під час війни не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії", — сказав він.