"Нам вистачає Кіркорова": заслужений артист України обурився, що Зеленський зробив Ротару "національною легендою"

Софія Ротару напередодні грандіозного концерту до 30-ї річниці від Дня незалежності України виступила в російському Сочі.

Заслужений артист України, екс-учасник дуету "Світязь" Анатолій Говорадло висловив обурення з приводу того, кому президент Володимир Зеленський вручив нагороду "Національна гордість України". На думку артиста, Софії Ротару в цьому переліку бути не повинно.

Відповідне думку він висловив на сторінці в Facebook.

"Івасюк, Зінкевич, Ліна Костенко та ще багато імен дійсно гідних людей, але не Соня Ротару, яка за 30 років незалежності записала аж одну україномовну пісню, може називатися" національною легендою ". Гаспада! АСТАНАВІТЕСЬ! Це не Рязань і не Тамбов, це Україна! Нам вистачає Народних артистів України Кіркорова і Баскова! (орфографія автора збережена, — прим. ред.) ", — написав артист.

Відзначимо, 22 серпня в Україні вперше вручили нагороду "Національна гордість України". Її отримала народна артистка України Софія Ротару; поет-пісняр і народний артист і Герой України Юрій Рибчинський; генеральний директор — художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського, народний артист і Герой України Михайло Вантух; живописець, народний художник України Іван Марчук; артистка балету народна артистка України Олена Потапова; заслужений майстер спорту, заслужений тренер України Олег Блохін. Нагороду, присуджену посмертно композитору, народному артисту та Герою України Мирославу Скорику, Зеленський вручив його дружині Адріані Ярославівні.

Як повідомляв "Телеграф" народна артистка України Софія Ротару напередодні масштабного концерту до Дня незалежності України на НСК "Олімпійський" 24 серпня виступила на музичному фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Після цього відомий Ведучий Ігор Кондратюк закликав не пускати Ротару на концерт до 30-річчя незалежності України. "Під час війни не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії", — зазначив він.

Концерт на День незалежності України: скандал

Багатьох народних артистів України, які хотіли виступити на День незалежності на "Олімпійському", взяти участь в концерті не запросили. Серед них Марія Бурмака, Павло Зібров та Катерина Бужинська. На концерт також не запросили заслужену артистку України Анастасію Приходько.