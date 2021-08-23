"Нам хватает Киркорова": заслуженный артист Украины возмутился, что Зеленский сделал Ротару "национальной легендой"

София Ротару накануне грандиозного концерта к 30-й годовщине со Дня независимости Украины выступила в российском Сочи.

Заслуженный артист Украины, экс-участник дуэта "Свитязь" Анатолий Говорадло высказал возмущение по поводу того, кому президент Владимир Зеленский вручил награду "Национальная гордость Украины". По мнению артиста, Софии Ротару в этом списке быть не должно.

Соответсвующее мнение он выразил на странице в Facebook.

"Ивасюк, Зинкевич, Лина Костенко и еще много имен действительно достойных людей, но не Соня Ротару, которая за 30 лет независимости записала аж одну украиноязычную песню, может называться "национальной легендой". Гаспада! АСТАНАВИТЕСЬ! Это не Рязань и не Тамбов, это Украина! Нам хватает Народных артистов Украины Киркорова и Баскова!(орфография автора сохранена, — прим. ред.)", — написал артист.

Отметим, 22 августа в Украине впервые вручили награду "Национальная гордость Украины". Ее получила народная артистка Украины София Ротару; поэт-песенник и народный артист и Герой Украины Юрий Рыбчинский; генеральный директор — художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца имени Павла Вирского, народный артист и Герой Украины Михаил Вантух; живописец, народный художник Украины Иван Марчук; артистка балета народная артистка Украины Елена Потапова; заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины Олег Блохин. Награду, присужденную посмертно композитору, народному артисту и Герою Украины Мирославу Скорику, Зеленский вручил его жене Адриане Ярославовне.

Как сообщал "Телеграф" народная артистка Украины София Ротару накануне масштабного концерта ко Дню независимости Украины на НСК "Олимпийский" 24 августа выступила на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи.

После этого известный Ведущий Игорь Кондратюк призвал не пускать Ротару на концерт к 30-летию независимости Украины. "Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии", — отметил он.

Концерт на День независимости Украины: скандал

Многих народных артистов Украины, которые хотели выступить на День независимости на "Олимпийском", принять участие в концерте не пригласили. Среди них Мария Бурмака, Павел Зибров и Екатерина Бужинская. На концерт также не пригласили заслуженную артистку Украины Анастасию Приходько.