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Софии Ротару - 74: на свежем фото с отдыха певица выглядит моложе на 30 лет

Софии Ротару - 74: на свежем фото с отдыха певица выглядит моложе на 30 лет
12:15 Сегодня Телеграф фото Instagram Софии Ротару

Народная артистка Украины София Ротару сегодня празднует день рождения. Певице исполняется 74 года.

По этому случаю артистка опубликовала свежее фото в своем Instagram.

На нем она позирует на роскошном итальянском курорте Форте-деи-Марме. В честь праздника артистка нарядилась во все белое и сфотографировалась на фоне живописной виллы. На снимке Ротару широко улыбается и выглядит гораздо моложе своих лет. 

София Ротару

"Самый лучший день", — лаконично подписала фото певица.

В комментариях поклонники засыпали артистку комплиментами.  "С днем рождения, самая красивая женщин", "Наша королева красоты! Счастья, любви, творческих успехов и крепкого здоровья", Самая лучшая! Здоровья", "Девушка, 40 лет", - написали комментаторы. 

Как писал "Телеграф" ранее, София Ротару собралась в Россию накануне концерта на День независимости Украины.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 388

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София Ротару, Певица, Ротару.
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