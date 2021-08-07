Софии Ротару - 74: на свежем фото с отдыха певица выглядит моложе на 30 лет

Народная артистка Украины София Ротару сегодня празднует день рождения. Певице исполняется 74 года.

По этому случаю артистка опубликовала свежее фото в своем Instagram.

На нем она позирует на роскошном итальянском курорте Форте-деи-Марме. В честь праздника артистка нарядилась во все белое и сфотографировалась на фоне живописной виллы. На снимке Ротару широко улыбается и выглядит гораздо моложе своих лет.

"Самый лучший день", — лаконично подписала фото певица.

В комментариях поклонники засыпали артистку комплиментами. "С днем рождения, самая красивая женщин", "Наша королева красоты! Счастья, любви, творческих успехов и крепкого здоровья", Самая лучшая! Здоровья", "Девушка, 40 лет", - написали комментаторы.

Как писал "Телеграф" ранее, София Ротару собралась в Россию накануне концерта на День независимости Украины.