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"Опять к Рашке...позорище": Ротару отправилась поздравлять россиян с Новым годом и разгневала украинцев

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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София Ротару уехала в Москву Новость обновлена 03 декабря 2021, 17:06
София Ротару уехала в Москву

74-летняя Ротару уехала в Москву на съемку новогоднего огонька.

Известная украинская эстрадная певица София Ротару, после того, как похвасталась своим участием в юбилейном российском музыкальном фестивале "Песня года", появилась на съемках еще одного российского проекта. 

София Михайловна отправилась в российскую столицу, чтобы принять участие в съемках новогоднего "Голубого огонька" для телеканала Россия, который будет транслироваться в новогоднюю ночь. 

74-летняя артистка не скрывает этот факт, и на своей странице в Инстаграм даже опубликовала фото, сделанное во время съемок новогоднего огонька, на котором предстала в компании танцовщиц. 

"Новогодние съемки" — коротко подписала фото Ротару.

Также "доказательства" выступления Ротару в Москве появились на фан-странице певицы. 

Но не всем украинцам понравилось, что София Михайловна поехала в Россию, особенно после того, как она получила государственную награду "Национальная гордость Украины". 

Как сообщал "Телеграф", ранее София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России после того, как ее сестра Аурика заявила, что они обе ждут возвращения Крыма Украине, вызвав приступ истерики у россиян.

Теги:
#София Ротару #Певица
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