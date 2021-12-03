"Опять к Рашке...позорище": Ротару отправилась поздравлять россиян с Новым годом и разгневала украинцев

74-летняя Ротару уехала в Москву на съемку новогоднего огонька.

Известная украинская эстрадная певица София Ротару, после того, как похвасталась своим участием в юбилейном российском музыкальном фестивале "Песня года", появилась на съемках еще одного российского проекта.

София Михайловна отправилась в российскую столицу, чтобы принять участие в съемках новогоднего "Голубого огонька" для телеканала Россия, который будет транслироваться в новогоднюю ночь.

74-летняя артистка не скрывает этот факт, и на своей странице в Инстаграм даже опубликовала фото, сделанное во время съемок новогоднего огонька, на котором предстала в компании танцовщиц.

"Новогодние съемки" — коротко подписала фото Ротару.

Также "доказательства" выступления Ротару в Москве появились на фан-странице певицы.

Но не всем украинцам понравилось, что София Михайловна поехала в Россию, особенно после того, как она получила государственную награду "Национальная гордость Украины".

Как сообщал "Телеграф", ранее София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России после того, как ее сестра Аурика заявила, что они обе ждут возвращения Крыма Украине, вызвав приступ истерики у россиян.