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Ротару после заявлений о Крыме похвасталась участием в российской "Песне года"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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74-летняя Ротару выйдет на сцену с запрещенными в Украине российскими артистами Новость обновлена 01 декабря 2021, 13:19
74-летняя Ротару выйдет на сцену с запрещенными в Украине российскими артистами

В 2021 году фестиваль отмечает свое 50-летие

Украинская эстрадная певица София Ротару, которая недавно удивила своими трясущимися руками во время выступления, а ранее — и трясущейся головой, в субботу, 4 декабря, выступит на музыкальном фестивале "Песня года". В этот день запланированы съемки мероприятия с участием многих российских исполнителей, которые входят в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Анонсом концерта 74-летняя певица поделилась у себя в Инстаграм-сторис.

В афише говорится, что съемки фестиваля пройдут в московском Дворце спорта, а самой "Песне" в этом году исполняется 50 лет.

Ротару напомнила своим поклонникам о своем участии на российской "Песне года"
Ротару напомнила своим поклонникам о своем участии на российской "Песне года"

Ожидается выступление таких российских звезд, как Филипп Киркоров, которому запрещен въезд на территорию Украина на три года, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, DaBro, Niletto, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Любовь Успенская, Игорь Николаев, Леонид Агутин, Артур Пирожков, Ани Лорак и многие другие.

Напомним, что недавно сестра Софии Ротару Аурика заявила, что они ждут возвращения Крыма, оккупированного Россией в 2014 году. Об этом женщина сказала в интервью на YouTube-каналу Dorotye. Сама София Ротару никак не комментировала слова своей родственницы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети концертный наряд Софии Ротару на одном из мероприятий окрестили "бабушкиным", но нашелся один человек, который стал на защиту "дорогому" костюму.

Теги:
#Россия #София Ротару #Песня года
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