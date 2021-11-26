"Бабушкин" наряд Софии Ротару за 100 тысяч гривен вызвал споры в сети

Дизайнер отмечает, что наряд Софии Ротару стоит недешево.

Внешний вид Софии Ротару в последнее время все чаще становится предметом обсуждения в сети. Так, паре недель назад в сети обсуждали видео с одного из последних выступлений певицы, где у нее заметно трясется рука, а затем предметом обсуждения стало видео с церемонии награждения в Киеве этим летом, где у артистки подрагивает голова. Теперь же споры разгорелись вокруг наряда, в котором выступала певица.

Как пишет издание "Собеседник", в сети черно-зеленый наряд артистки уже успели окрестить "бабушкиным". "Уже год не снимает это невзрачное платье с пиджаком – бабушкин наряд. Как она не понимает, что в нем похожа на старушку", — приводит издание цитату одного из пользователей.

Наряд Софии Ротару

В то же время по словам звездного дизайнера Аники Керимовой, наряд артистки стоит недешево. Он пошит из модной сегодня жаккардовой ткани и его стоимость может достигать 300 тысяч рублей (что по курсу примерно равно 100 тысячам гривен). Такая стоимость, по мнению дизайнера, обусловлена тем, что наряд пошит вручную Она также отметила, что Ротару одета в соответствии с модными тенденциями и подходит ее возрасту.

Как сообщал "Телеграф", ранее София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России после того, как ее сестра Аурика заявила, что они обе ждут возвращения Крыма Украине, вызвав приступ истерики у россиян.