"Бабусин" наряд Софії Ротару за 100 тисяч гривень викликав суперечки у мережі

Дизайнер зазначає, що вбрання Софії Ротару коштує недешево.

Зовнішній вигляд Софії Ротару останнім часом все частіше стає предметом обговорення у мережі. Так, кілька тижнів тому в мережі обговорювали відео з одного з останніх виступів співачки, де в неї помітно трясеться рука, а потім предметом обговорення стало відео з церемонії нагородження в Києві цього літа, де в артистки тремтить голова. Тепер же суперечки спалахнули навколо вбрання, в якому виступала співачка.

Як пише видання "Собеседник", у мережі чорно-зелене вбрання артистки вже встигли охрестити "бабусиним". "Вже рік не знімає це непоказне плаття з піджаком — бабусин наряд. Як вона не розуміє, що в ньому схожа на бабку?", — наводить видання цитату одного з користувачів.

Вбрання Софії Ротару

Водночас за словами зіркового дизайнера Аніки Керимової, вбрання артистки коштує недешево. Він пошитий із модної сьогодні жакардової тканини і його вартість може досягати 300 тисяч рублів (що за курсом приблизно дорівнює 100 тисяч гривень). Така вартість, на думку дизайнера, обумовлена тим, що вбрання пошитий вручну Вона також зазначила, що Ротару одягнена відповідно до модних тенденцій і підходить її віку.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії після того, як її сестра Ауріка заявила, що вони обидві чекають на повернення Криму Україні, викликавши напад істерики у росіян.