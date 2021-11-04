"Еле удержала микрофон": София Ротару напугала сеть трясущимися руками (видео)

Пользователи сети заподозрили у 74-летней артистки серьезную болезнь.

Народная артистка Украины София Ротару в свои 74 года выглядит просто потрясающе. На лице у певицы нет ни единой морщинки, а ее фигура стройная и подтянутая. При этом артистка, несмотря на почтенный возраст, продолжает выступать.

Так, в Telegram-канале YOBAJUR появилось видео с недавнего выступления певицы.

Судя по кадрам, артистка выступала на закрытом мероприятии. Ротару в черном наряде с зелеными вставками спела свой хит "Червона рута" перед небольшим количеством зрителей. При этом на видео можно заметить, что рука певицы, которой она держала микрофон, сильно затряслась. Ротару встряхнула рукой, уняв дрожь, и продолжила выступать.

В комментариях под видео пользователи стали обсуждать, что же произошло с артисткой. Комментаторы вслед за авторами канала предположили, что у Софии Ротару может быть болезнь Паркинсона.

"Да, Пугачёва тоже еле ходит. К сожалению, таблеток от старости нет", "Не дай бог такое никому", "Моя мама ее возраста. И у неё паркинсон. Да, точно так же руки трясутся. Жаль, ничем не лечится", — пишут в сети.

София Ротару — советская и украинская певица. Артистка родилась в 1947-м году в селе Маршинцы. Ротару является народной артисткой Украины. Известно, что София Михайловна длительное время страдает болезнью легких, с которой борется практически всю жизнь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ротару разозлила украинцев наградой от Зеленского.