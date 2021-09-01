Укр

Ни единой морщинки: 74-летняя Ротару показала "девичье" лицо на новом фото

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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София Ротару Новость обновлена 01 сентября 2021, 14:20
София Ротару

София Ротару "попрощалась" с ушедшим летом с подсолнухом в руке.

Лето закончилось и наступила осень. Постепенно дни будут становиться короче и холоднее. За теплой порой уже скучает и заслуженная артистка Украины София Ротару, которую раскритиковали в сети после награды "Национальная гордость Украины".

На своей странице в Инстаграм 74-летняя певица опубликовала солнечное фото, на котором предстала вместе со своим сыном Русланом Евдокименко.

Мама и сын позируют в поле на фоне синего неба, а артистка еще и прихватила "аксессуар" в виде подсолнуха. Стоит отметить, что на свои года Ротару выглядит очень молодо.

"Вот и лето прошло" — подписала фото Ротару.

София Ротару и Руслан Евдокименко
София Ротару и Руслан Евдокименко

Ранее, "Телеграф" писал, что в День независимости Украины София Ротару решила не поздравлять украинцев с 30-летием страны, в то время когда многие украинские артисты, живущие в России, праздник все же отметили.

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