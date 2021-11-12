"Люди волнуются": сын Софии Ротару рассказал о ее состоянии

В семье Софии Ротару уверяют, что с ее здоровьем все в порядке.

Здоровье народной артистки Украины Софии Ротару в последние дни стало частым предметом обсуждения в сети. Сначала пользователей удивило видео с одного из недавних выступлений артистки, где у нее заметно трясется рука, а затем в сети всплыло видео с церемонии награждения в Киеве этим летом, где у артистки подрагивает голова.

Сама артистка никак не комментирует появившиеся в интернете слухи, ее родственники также немногословны. Так, сестра Софии, певица Аурика Ротару заявила, что вся информация о болезни Софии Михайловны — это лишь сплетни. Теперь же о здоровье певицы в комментарии "МК" высказался ее сын Руслан Евдокименко. По его словам, со здоровьем у Софии Ротару все в порядке.

София Ротару и Руслан Евдокименко

"Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо", — коротко сказал он.

Евдокименко также прокомментировал слова музыкального критика Сергея Соседова, который уверял, что у Ротару проблемы со здоровьем. Мужчина назвал его "молью".

"А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль", — отрезал Евдокименко.

Напомним, что на днях София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России после заявления ее сестры Аурики о Крыме. Артистка заявила, что они обе ждут возвращения Крыма Украине, вызвав приступ истерики у россиян.