Сестра Ротару прокомментировала слухи о ее тяжелой болезни

Поклонники Софии Ротару в очередной раз заподозрили у нее тяжелое заболевание.

Сестра украинской певицы Софии Ротару Аурика решила прокомментировать слухи о тяжелой болезни артистки.

По ее словам, это уже не первые раз, когда 72-летней Ротату приписывают серьёзную болезнь: "раньше предполагали, что у певицы туберкулёз, другие говорили о раке и вообще заживо ее хоронили".

"Когда была худая, писали, что у нее туберкулез. Даже писали одно время, что умерла. Говорю Софии, господи, людям делать нечего. Это просто сплетни, пушку кто-то пускает, не знаю кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет", — рассказала Аурика в программе "Ужин с Dorotye".

Отметим, что очередные слухи о болезни певицы поползли после того, как она выступила на закрытом мероприятии. Якобы во время выступления у артистки начали очень трястись руки. Поклонники сразу же предположили, что у нее болезнь Паркинсона.

София Ротару — украинская и советская эстрадная певица и актриса. Лауреат многочисленных премий и наград, а также народная артистка Украины.

Уроженка Черновицкой области (родилась в 1947-м году в селе Маршинцы). Известно, что Ротару всю жизнь борется с заболеванием легких.

Певица часто публикует фото своей жизни в Instagram. На снимках она выглядит здоровой и жизнерадостной.

Стоит также отметить, что недавно на певицу обрушилась волна критики из-за того, что Зеленский вручил ей награду.