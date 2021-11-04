Сестра Ротару прокомментировала слухи о ее тяжелой болезни
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Поклонники Софии Ротару в очередной раз заподозрили у нее тяжелое заболевание.
Сестра украинской певицы Софии Ротару Аурика решила прокомментировать слухи о тяжелой болезни артистки.
По ее словам, это уже не первые раз, когда 72-летней Ротату приписывают серьёзную болезнь: "раньше предполагали, что у певицы туберкулёз, другие говорили о раке и вообще заживо ее хоронили".
"Когда была худая, писали, что у нее туберкулез. Даже писали одно время, что умерла. Говорю Софии, господи, людям делать нечего. Это просто сплетни, пушку кто-то пускает, не знаю кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет", — рассказала Аурика в программе "Ужин с Dorotye".
Отметим, что очередные слухи о болезни певицы поползли после того, как она выступила на закрытом мероприятии. Якобы во время выступления у артистки начали очень трястись руки. Поклонники сразу же предположили, что у нее болезнь Паркинсона.
София Ротару — украинская и советская эстрадная певица и актриса. Лауреат многочисленных премий и наград, а также народная артистка Украины.
Уроженка Черновицкой области (родилась в 1947-м году в селе Маршинцы). Известно, что Ротару всю жизнь борется с заболеванием легких.
Певица часто публикует фото своей жизни в Instagram. На снимках она выглядит здоровой и жизнерадостной.
Стоит также отметить, что недавно на певицу обрушилась волна критики из-за того, что Зеленский вручил ей награду.
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