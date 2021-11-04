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Сестра Ротару прокоментувала чутки про її тяжку хворобу

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Софія Ротару Новина оновлена 04 листопада 2021, 17:31
Софія Ротару

Шанувальники Софії Ротару вкотре запідозрили у неї тяжке захворювання.

Сестра української співачки Софії Ротару Ауріка вирішила прокоментувати чутки про тяжку хворобу артистки.

За її словами, це вже не вперше, коли 72-річній Ротату приписують серйозну хворобу: "раніше припускали, що у співачки туберкульоз, інші говорили про рак і взагалі живцем її ховали".

"Коли була худа, писали, що в неї туберкульоз. Навіть писали один час, що померла. Кажу Софії, господи, людям робити нічого. Це просто плітки, "пушку" хтось пускає, не знаю кому це потрібно. То її заміж видають, то вона хворіє", — розповіла Ауріка у програмі "Вечеря з Dorotye".

Зауважимо, що чергові чутки про хворобу співачки поповзли після того, як вона виступила на закритому заході. Нібито під час виступу у артистки почали дуже тремтіти руки. Шанувальники одразу ж припустили, що у неї хвороба Паркінсона.

Софія Ротару – українська та радянська естрадна співачка та актриса. Лауреат численних премій та нагород, а також народна артистка України.

Уродженка Чернівецької області (народилася 1947-го року у селі Маршинці). Відомо, що Ротару все життя бореться із захворюванням легень.

Співачка часто публікує фото свого життя в Instagram. На знімках вона виглядає здоровою та життєрадісною.

Варто також зазначити, що нещодавно на співачку обрушилася хвиля критики через те, що Зеленський вручив їй нагороду.

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#Софія Ротару #Ротару
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