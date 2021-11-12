"Люди хвилюються": син Софії Ротару розповів про її стан

У родині Софії Ротару запевняють, що з її здоров’ям усе гаразд.

Здоров’я народної артистки України Софії Ротару останніми днями стало частим предметом обговорення у мережі. Спочатку користувачів здивувало відео з одного з недавніх виступів артистки, де в неї помітно трясеться рука, а потім у мережі спливло відео з церемонії нагородження в Києві цього літа, де в артистки тремтить голова.

Сама артистка ніяк не коментує чутки, що з’явилися в інтернеті, її родичі також небагатослівні. Так, сестра Софії, співачка Ауріка Ротару заявила, що вся інформація про хворобу Софії Михайлівни – це лише плітки. Тепер про здоров’я співачки у коментарі "МК" висловився її син Руслан Євдокименко. За його словами, зі здоров’ям у Софії Ротару все гаразд.

Софія Ротару та Руслан Євдокименком

"Нам дуже приємно, що люди хвилюються. З мамою все добре. Дякую", — коротко сказав він.

Євдокименко також прокоментував слова музичного критика Сергія Сосєдова, який запевняв, що Ротару має проблеми зі здоров’ям. Чоловік назвав його "міллю".

"А хто такий Сосєдов? Смішно. Сосєдов — міль", — відрізав Євдокименко.

Нагадаємо, що Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії після заяви її сестри Ауріки про Крим. Артистка заявила, що вони обидві чекають на повернення Криму Україні, викликавши напад істерики у росіян.