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"Люди хвилюються": син Софії Ротару розповів про її стан

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Софія Ротару із сином Русланом Євдокименком Новина оновлена 12 листопада 2021, 10:43
Софія Ротару із сином Русланом Євдокименком

У родині Софії Ротару запевняють, що з її здоров’ям усе гаразд.

Здоров’я народної артистки України Софії Ротару останніми днями стало частим предметом обговорення у мережі. Спочатку користувачів здивувало відео з одного з недавніх виступів артистки, де в неї помітно трясеться рука, а потім у мережі спливло відео з церемонії нагородження в Києві цього літа, де в артистки тремтить голова.

Сама артистка ніяк не коментує чутки, що з’явилися в інтернеті, її родичі також небагатослівні. Так, сестра Софії, співачка Ауріка Ротару заявила, що вся інформація про хворобу Софії Михайлівни – це лише плітки. Тепер про здоров’я співачки у коментарі "МК" висловився її син Руслан Євдокименко. За його словами, зі здоров’ям у Софії Ротару все гаразд.

Софія Ротару та Руслан Євдокименком
Софія Ротару та Руслан Євдокименком

"Нам дуже приємно, що люди хвилюються. З мамою все добре. Дякую", — коротко сказав він.

Євдокименко також прокоментував слова музичного критика Сергія Сосєдова, який запевняв, що Ротару має проблеми зі здоров’ям. Чоловік назвав його "міллю".

"А хто такий Сосєдов? Смішно. Сосєдов — міль", — відрізав Євдокименко.

Нагадаємо, що Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії після заяви її сестри Ауріки про Крим. Артистка заявила, що вони обидві чекають на повернення Криму Україні, викликавши напад істерики у росіян.

Теги:
#Софія Ротару #Співачка #Руслан Євдокименко
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