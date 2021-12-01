Ротару після заяв про Крим похвалилася участю у російській "Пісні року"

2021 року фестиваль відзначає своє 50-річчя

Українська естрадна співачка Софія Ротару, яка нещодавно здивувала своїми тремтячими руками під час виступу, а раніше — і тремтячою головою, у суботу, 4 грудня, виступить на музичному фестивалі "Пісня року". Цього дня заплановано зйомки заходу за участю багатьох російських виконавців, які входять до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Анонсом концерту 74-річна співачка поділилася у себе в Інстаграм-сторіс.

В афіші йдеться, що зйомки фестивалю пройдуть у московському Палаці спорту, а самій "Пісні" цього року виповнюється 50 років.

Ротару нагадала своїм шанувальникам про свою участь на російській "Пісні року"

Очікується виступ таких російських зірок, як Філіп Кіркоров, якому заборонено в’їзд на територію України на три роки, Ірина Аллегрова, Ігор Крутой, Христина Орбакайте, Валерій Леонтьєв, Діма Білан, Поліна Гагаріна, Діана Арбеніна, Григорій Лепс, Стас Михайлов, DaBro, Nilet, Марі Краймбрері, Володимир Пресняков, Микола Басков, Сергій Лазарєв, Олександр Буйнов, Ірина Дубцова, Лев Лещенко, Валерія, Олег Газманов, Лоліта, Любов Успенська, Ігор Ніколаєв, Леонід Агутін, Артур Пирожков, Ані Лорак та багато інших.

Нагадаємо, що нещодавно сестра Софії Ротару Ауріка заявила, що вони чекають на повернення Криму, окупованого Росією в 2014 році. Про це жінка сказала в інтервʼю на YouTube каналі Dorotye. Сама Софія Ротару не коментувала слова своєї родички.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі концертне вбрання Софії Ротару на одному із заходів охрестили "бабусиним", але знайшлася одна людина, яка стала на захист "дорогому" костюму.