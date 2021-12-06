Софія Ротару накричала на техпрацівника під час концерту "Пісня року"

У 2021 році ювілейна "Пісня року" багата на конфузи.

Національна легенда України, відома співачка Софія Ротару в суботу, 4 грудня, виступила на музичному фестивалі "Пісня року" в Москві, який у 2021 році проходив у 50-е. На артистку з нетерпінням чекали численні фанати, але запам’яталася Ротару зовсім не своїм виступом.

74-річна артистка осоромилася, коли між своїми номерами, побачивши на сцені технічного працівника, який щось робив поруч із музикантами та танцюристами, почала кричати на нього, щоб він пішов назад за лаштунки.

І хоч Ротару намагалася зробити це непомітно, повернувшись спиною до зали, але цей момент потрапив на камери. На кадрах видно, як Народна артистка з оберемком букетів обурено кричить.

"Куди вийшов?! Куди?!" — крикнула Ротару, і працівник втік за сцену.

Раніше "Телеграф" писав, що Ротару не єдина з конфузом на сцені "Пісні року". Відзначилися також і ведучі шоу – Лера Кудрявцева та Сергій Лазарєв. Співак вирвав шматок волосся у колеги прямо на сцені.