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В обіймах Кіркорова: Софія Ротару виступила на "Пісні року" у Москві

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Філіп Кіркоров та Софія Ротару Новина оновлена 05 грудня 2021, 21:46
Філіп Кіркоров та Софія Ротару

“Національна легенда України” запалила на сцені у країні-окупанті.

У суботу, 4 грудня, у Москві відбувся великий музичний фестиваль "Пісня року", який у 2021 році відзначив свій 50-й ювілей. З виступом туди вирушила й українська естрадна співачка Софія Ротару, чим розлютила багатьох українців.

74-річна Софія Михайлівна все ж таки вийшла на одну сцену з багатьма артистами, які внесені до "чорного" списку Мінкульту, що її не зупинило.

На концерті Ротару часто освідчувалась глядачам у коханні, а ті у відповідь задаровували її квітами та оваціями. Окрім цього, артистка навіть отримала нагороду з рук відомого композитора Ігоря Крутого — "Майстер".

Відео з "Пісні року" Софія Михайлівна опублікувала у себе на сторінці в Інстаграмі.

Також спільними знімками з Софією Ротару поділився і король російської естради Філіп Кіркоров. На фото артисти мило обіймаються та тримаються за руки.

 

Як повідомляв "Телеграф", раніше Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії після того, як її сестра Ауріка заявила, що вони обидві чекають на повернення Криму Україні, викликавши напад істерики у росіян.

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#Софія Ротару #Філіп Кіркоров
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