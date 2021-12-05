В объятиях Киркорова: София Ротару выступила на "Песне года" в Москве
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“Национальная легенда Украины" зажгла на сцене в стране-оккупанте.
В субботу, 4 декабря в Москве состоялся большой музыкальный фестиваль "Песня года", который в 2021 году отметил свой 50-й юбилей. С выступлением туда отправилась и украинская эстрадная певица София Ротару, чем разозлила многих украинцев.
74-летняя София Михайловна все же вышла на одну сцену со многими артистами, которые внесены в "черный" список Минкульта, что ее не остановило.
На концерте Ротару часто признавалась зрителям в любви, а те в ответ задаривали ее цветами и овациями. Помимо этого, артистка даже получила награду из рук известного композитора Игоря Крутого — "Мастер".
Видео с "Песни года" София Михайловна опубликовала у себя на странице в Инстаграм.
Также, совместными снимками с Софией Ротару поделился и король российской эстрады — Филипп Киркоров. На фото артисты мило обнимаются и держаться за руки.
Как сообщал "Телеграф", ранее София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России после того, как ее сестра Аурика заявила, что они обе ждут возвращения Крыма Украине, вызвав приступ истерики у россиян.
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