София Ротару накричала на техработника во время концерта "Песня года"

В 2021 году юбилейная "Песня года" богата на конфузы.

Национальная легенда Украины, известная певица София Ротару в субботу, 4 декабря, выступила на музыкальном фестивале "Песня года" в Москве, который в 2021 году проходил в 50-й раз. Артистку с нетерпением ждали многочисленные фанаты, но запомнилась Ротару вовсе не своим выступлением.

74-летняя артистка оконфузилась, когда между своими номерами, увидев на сцене технического работника, который что-то делал рядом с музыкантами и танцорами, начала кричать на него, чтобы он ушел обратно за кулисы.

И хоть, Ротару пыталась сделать это незаметно, повернувшись спиной к залу, но этот момент попал на камеры. На кадрах видно, как Народная артистка с охапкой букетов возмущенно кричит.

"Куда вышел?! Куда?!" — окрикнула Ротару, и работник скрылся за сценой.

Ранее "Телеграф" писал, что Ротару не единственная с конфузом на сцене "Песни года". Отличились также и ведущие шоу — Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Певец вырвал клок волос у коллеги прямо на сцене.