"Чуть парик не слетел": российская телеведущая эпично оконфузилась на "Песне года" (видео)

Фестиваль "Песня года" не прошел без казусов.

В субботу, 4 декабря, в Москве прошел юбилейный, 50-й музыкальный фестиваль "Песня года", на котором выступила известная украинская певица София Ротару. Ведущими шоу стали экс-возлюбленные — певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева.

Пара весь день провела вместе, готовясь к концерту. Несмотря на то, что когда-то артисты были вместе, они остались в хороших, дружеских отношениях. Однако во время концерта Сергей все же немного оконфузил свою коллегу.

На сцене Кудрявцева выступала в шикарном черном вечернем платье, а перед одним из номеров, она решила в качестве подводки к нему, добавить в свой образ цветок подсолнуха, который она спрятала в волосах. Лазарев этого сначала не понял, и решил убрать цветок самостоятельно. В момент, когда певец доставал аксессуар, он зацепил волосы и вырвал клок волос из головы Кудрявцевой (вполне вероятно это были нарощенные волосы, для придания прическе объема).

Ведущие с юмором вышли из этой ситуации, обыграв случившееся шутками.

"Чуть парик не слетел" — пошутил Лазарев.

Отметим, что эта ситуация видимо очень запомнилась и Лазареву и Кудрявцевой, что они решили поделиться видео с этим моментом со всеми своими подписчиками и разместили ролик на своих страницах в Инстаграм. Артисты отметили, что такого "не покажут по телевизору".

Ранне "Телеграф" писал, что своими выступлениями в России, украинска эстрадная певица София Ротару очень разозлила многих украинцев.