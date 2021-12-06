"Чуть парик не слетел": российская телеведущая эпично оконфузилась на "Песне года" (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Автор
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Лера Кудрявцева с самоиронией отнеслась случившемуся Новость обновлена 06 декабря 2021, 12:15
Лера Кудрявцева с самоиронией отнеслась случившемуся

Фестиваль "Песня года" не прошел без казусов.

В субботу, 4 декабря, в Москве прошел юбилейный, 50-й музыкальный фестиваль "Песня года", на котором выступила известная украинская певица София Ротару. Ведущими шоу стали экс-возлюбленные — певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева. 

Пара весь день провела вместе, готовясь к концерту. Несмотря на то, что когда-то артисты были вместе, они остались в хороших, дружеских отношениях. Однако во время концерта Сергей все же немного оконфузил свою коллегу. 

На сцене Кудрявцева выступала в шикарном черном вечернем платье, а перед одним из номеров, она решила в качестве подводки к нему, добавить в свой образ цветок подсолнуха, который она спрятала в волосах. Лазарев этого сначала не понял, и решил убрать цветок самостоятельно. В момент, когда певец доставал аксессуар, он зацепил волосы и вырвал клок волос из головы Кудрявцевой (вполне вероятно это были нарощенные волосы, для придания прическе объема).

Ведущие с юмором вышли из этой ситуации, обыграв случившееся шутками. 

"Чуть парик не слетел" — пошутил Лазарев.

Отметим, что эта ситуация видимо очень запомнилась и Лазареву и Кудрявцевой, что они решили поделиться видео с этим моментом со всеми своими подписчиками и разместили ролик на своих страницах в Инстаграм. Артисты отметили, что такого "не покажут по телевизору".

Ранне "Телеграф" писал, что своими выступлениями в России, украинска эстрадная певица София Ротару очень разозлила многих украинцев.

Теги:
#Лера Кудрявцева #Сергей Лазарев #Песня года #Конфуз
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