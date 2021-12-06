"Ледве перука не злетіла": російська телеведуча епічно осоромилася на "Пісні року" (відео)

Фестиваль "Пісня року" не пройшов без казусів.

У суботу, 4 грудня, у Москві відбувся ювілейний, 50-й музичний фестиваль "Пісня року", на якому виступила найвідоміша українська співачка Софія Ротару. Ведучими шоу стали колишні закохані - співак Сергій Лазарєв та телеведуча Лера Кудрявцева.

Пара цілий день провела разом, готуючись до концерту. Попри те, що колись артисти були разом, вони залишилися у добрих, дружніх стосунках. Однак під час концерту Сергій все ж таки трохи осоромив свою колегу.

На сцені Кудрявцева виступала у шикарній чорній вечірній сукні, а перед одним із номерів, вона вирішила як підводку до нього, додати у свій образ квітку соняшника, яку вона сховала у волоссі. Лазарєв цього спочатку не зрозумів і вирішив прибрати квітку самостійно. У момент, коли співак діставав аксесуар, він зачепив волосся і вирвав пучок з голови Кудрявцевої (цілком ймовірно це було нарощене волосся, для надання зачісці обʼєму).

Ведучі з гумором вийшли з цієї ситуації, обігравши те, що сталося, жартами. "Ледве перука не злетіла" — пожартував Лазарєв.

Зазначимо, що ця ситуація, мабуть, дуже запам’яталася і Лазарєву і Кудрявцевій, що вони вирішили поділитися відео з цим моментом з усіма своїми передплатниками та розмістили ролик на своїх сторінках в Інстаграм. Артисти зазначили, що такого "не покажуть по телевізору".

Раніше "Телеграф" писав, що своїми виступами в Росії українська естрадна співачка Софія Ротару дуже розлютила багатьох українців.