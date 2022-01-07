В семье онкобольной Анастасии Заворотнюк произошло новое несчастье: подробности

Дочь известной актрисы рассказала о новой болезни, которая сразила их семью.

Известная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с опухолью головного мозга. И пока знаменитость пытается побороть этот недуг, в ее семью ворвалась еще одно заболевание.

На этот раз "жертвой" стала старшая дочь артистки — Анна Заворотнюк. На своей странице в Инстаграм девушка сообщила, что на днях начала себя плохо чувствовать: сперва начала болеть голова, а затем появилась ломота в теле. Анна подозревает, что у нее коронавирус.

У себя в сторис девушка рассказала о своем состоянии и поинтересовалась у своих подписчиков, могла ли она снова подхватить ковид, если осенью только выздоровела. Большая часть фолловеров подтвердила, что такое возможно, и вполне вероятно, что Анна снова заболела коронавирусом.

Ранее девушка говорила, что ухаживала за своим возлюбленным, который также чувствовал подобное недомогание. Анна предполагает, что именно он мог ее заразить.

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга — в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома. Как ранее сообщала старшая дочь Заворотнюк Анна — болезнь тяжело проходит. Однако сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно улучшается.

Накануне ее дня рождения (3 апреля 2021 года Заворотнюк исполнилось 50 лет) стало известно, что ее состояние улучшилось, и она даже сообщила, когда даст свое первое после болезни интервью на телевидении. Однако 26 мая в сети появилась информация, что артистке стало хуже.