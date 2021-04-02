Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун

"Все не так плохо": накануне юбилея Заворотнюк стало известно об улучшении ее состояния

"Все не так плохо": накануне юбилея Заворотнюк стало известно об улучшении ее состояния
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

3 апреля 2021 года самой известной "прекрасной няне" - российской актрисе Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет. Накануне ее юбилея стало известно, что состояние артистки улучшается. 

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга - в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома.  Как ранее сообщала старшая дочь Заворотнюк Анна - болезнь тяжело проходит. Однако сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно улучшается. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что Институте молекулярной биологии РАН специально для актрисы разработали новый метод лечения, от которого пока супруг Заворотнюк Петр Чернышенко отказался. Ведь несмотря на то, что при таком диагнозе как глиобластома состояние больного стремительно ухудшается, а у Анастасии наблюдается положительная динамика. 

Ученый Петр Чумаков, который занимается "чудо-лекарством" для актрисы отметил, что экспериментальное лечение сработало на Заворотнюк, и ей по крайней мере не становиться хуже.

Также, он рассказал, что сомневается, что Анастасия сможет вернуться к полноценной работе в кино, разве что маленькие эпизоды.

"Когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим" - говорит ученый. 

Дочь Заворотнюк огрызнулась на вопрос о фото матери

Стоит также отметить, что Петр Чумаков актрису лично не видел, однако отметил, что актриса не передвигается сама - она находится в инвалидном кресле. Также Чумаков подчеркнул, что даже это в случае Заворотнюк - большая победа и успех. 

Также, стало известно, что уже через год, в апреле 2022 года, Анастасия Заворотнюк даст свое первое за время болезни интервью. Об этом в эфире своей программы "Однажды" сообщил телеведущий Сергей Майоров. Он рассказал, что актриса сама вышла с ним на связь и пообещала дать эксклюзивное интервью.

Ранее, "Телеграф" писал, что соседи Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино обеспокоены состоянием актрисы. Они сообщают, что ее давно никто не видел в поселке, хотя раньше актриса часто гуляла. Соседи переживают, что актрису держат взаперти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

Все по теме:

Актриса, Интервью, Анастасия Заворотнюк, Моя прекрасная няня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
02 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
03 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
04 Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь
05 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
&quot;Знал номер карты наизусть&quot;: известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь