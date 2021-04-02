"Все не так плохо": накануне юбилея Заворотнюк стало известно об улучшении ее состояния

3 апреля 2021 года самой известной "прекрасной няне" - российской актрисе Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет. Накануне ее юбилея стало известно, что состояние артистки улучшается.

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга - в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома. Как ранее сообщала старшая дочь Заворотнюк Анна - болезнь тяжело проходит. Однако сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно улучшается.

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Стоит отметить, что Институте молекулярной биологии РАН специально для актрисы разработали новый метод лечения, от которого пока супруг Заворотнюк Петр Чернышенко отказался. Ведь несмотря на то, что при таком диагнозе как глиобластома состояние больного стремительно ухудшается, а у Анастасии наблюдается положительная динамика.

Ученый Петр Чумаков, который занимается "чудо-лекарством" для актрисы отметил, что экспериментальное лечение сработало на Заворотнюк, и ей по крайней мере не становиться хуже.

Также, он рассказал, что сомневается, что Анастасия сможет вернуться к полноценной работе в кино, разве что маленькие эпизоды.

"Когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим" - говорит ученый.

Стоит также отметить, что Петр Чумаков актрису лично не видел, однако отметил, что актриса не передвигается сама - она находится в инвалидном кресле. Также Чумаков подчеркнул, что даже это в случае Заворотнюк - большая победа и успех.

Также, стало известно, что уже через год, в апреле 2022 года, Анастасия Заворотнюк даст свое первое за время болезни интервью. Об этом в эфире своей программы "Однажды" сообщил телеведущий Сергей Майоров. Он рассказал, что актриса сама вышла с ним на связь и пообещала дать эксклюзивное интервью.

Ранее, "Телеграф" писал, что соседи Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино обеспокоены состоянием актрисы. Они сообщают, что ее давно никто не видел в поселке, хотя раньше актриса часто гуляла. Соседи переживают, что актрису держат взаперти.