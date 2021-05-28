"Стало плохо в бассейне": состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось

В апреле 2021 года звезде сериала "Моя прекрасная няня", известной актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. Накануне ее дня рождения стало известно, что ее состояние улучшилось, и она даже сообщила, когда даст свое первое после болезни интервью на телевидении.

Однако 26 мая в сети появилась информация, что артистке стало хуже.

По словам инсайдера, у артистки случился рецидив онкологии. Во время занятий в бассейне Анастасия ощутила головокружение. А на обследовании стало понятно, что рак вернулся. Сейчас знаменитость находится под пристальным вниманием медиков.

Также, известно, что лечить знаменитость будут продолжать в России, ведь только там врачи дают положительные прогнозы.

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга - в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома. Как рассказала старшая дочь Заворотнюк Анна - болезнь тяжело проходит, но родные артистки надеяться на лучшее.