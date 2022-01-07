Мартиросян, який "доживає своє життя" залишився без волосся: фото облисілого коміка

Гарік Мартиросян сам вирішив поголитися наголо.

В останні дні росЗМІ активно обговорюють стан здоров’я відомого російського коміка та колишнього учасника Comedy Club Гаріка Мартиросяна. У заголовках журналісти навіть називають Мартіросяна тим, хто "доживає своє життя".

Водночас у соцмережах артиста та його дружини жодних натяків на хворобу Гаріка Мартиросяна немає. Єдиним підтвердженням того, що артист зараз перебуває не у найкращій формі, є фото, розміщені в його Інстаграм, на яких Гарік повністю лисий. За інформацією російських ЗМІ, Гарік поголився налисо після того, як його улюблена футбольна команда здобула перемогу.

Читайте також: Категорія Lifestyle Мартиросян перестав з’являтися в мережі: яким було його останнє відео та чому ЗМІ його "поховали" Комік Гарік Мартиросян тепер рідко публікує свої фото в Інстаграмі, а чутки про "тяжку недугу" підігріли заголовки про те, що гуморист "доживає своє життя"

"Літня зачіска у справі! Знову поголився налисо. Думав, що буду схожий на Джейсона Стейтема або на Брюса Вілліса. Знову вийшов просто лисий Мартиросян ", — коментував артист свій вчинок.

Мартіросян повторив "зачіску" Розенбауму

"Перука у нас в сім’ї одна на двох...", — писав Гарік під спільним фото з дружиною Жанною Мартиросян. "Хоч у чомусь став схожим на Маестро", — також коментував Мартиросян фото з лисим Розенбаумом.

З приводу своєї "лисини" артист лише жартував і анітрохи не комплексував з приводу своєї зачіски. Втім, остання фотографія, на якій Гарік Мартиросян постав лисим, датована у його Інстаграм ще травнем 2021 року. Зараз артист знову відростив волосся.

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