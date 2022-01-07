"Доживающий свою жизнь" Мартиросян остался без волос: фото облысевшего комика
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Гарик Мартиросян сам принял решение побриться налысо.
В последние дни росСМИ активно обсуждают состояние здоровья известного российского комика и бывшего участника Comedy Club Гарика Мартиросяна. В заголовках журналисты даже называют Мартиросяна "доживающим свою жизнь".
В то же время в соцсетях артиста и его жены никаких намеков на болезнь Гарика Мартиросяна нет. Единственным подтверждением того, что артист сейчас находится не в лучшей форме, служат фото, размещенные в его Инстаграм, на которых Гарик полностью лысый. По информации российских СМИ, Гарик побрился налысо на спор после того, как его любимая футбольная команда одержала победу.
"Летняя прическа в деле! Опять побрился налысо. Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян", — комментировал артист свой поступок.
"Парик у нас в семье один на двоих…", — писал Гарик под совместным фото с женой Жанной Мартиросян. "Хоть в чём-то стал похож на Маэстро", — также комментировал Мартиросян фото с лысым Розенбаумом.
По поводу своей "лысины" артист лишь отшучивался и нисколько не комплексовал по поводу своей прически. Впрочем, последняя фотография, на которой Гарик Мартиросян предстал лысым, датирована в его Инстаграм еще маем 2021 года. Сейчас же артист вновь отрастил волосы.
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