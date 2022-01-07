"Рот расхлябан, морщин - много": постаревшая Ольга Бузова напугала своим видом на концерте (фото)

Певица снова попала под волну критики от пользователей сети.

Новогодняя пора — это "золотая жила" для многих популярных артистов, ведь во время корпоративов и концертов они могут хорошенько подзаработать. Не упускает такую возможность и популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая ранее стала "частью" скандала с обнажением на фоне храмов.

4 января артистка выступила с концертом в Подмосковье в парке-отеле "Русский", на котором предстала в обтягивающем розовом комбинезоне. Только если в Инстаграме мы видим утонченную и худенькую Олю, то в этот раз на сцену вышел видимо ее двойник, ну или Бузова очень хорошо владеет фотошопом.

Концертный наряд Бузовой отлично "подчеркнул" ее фигуру, которая за новогодние праздники немного изменилась: у певицы виден выпирающий животик, да и лицо было заметно опухшим.

Блогер Лена Миро на платформе LiveJournal написала заметку, в которой показала, насколько отличается реальная Ольга Бузова от Инстаграмной на примере новогодней фотосессии и выступлении в парк-отеле. Разница очевидна.

"Вот кадры с недавнего выступления. На них я вишу, как минимум, сильно уставшую, возрастную женщину с отёкшим лицом. Рот расхлябан, морщин — много, птоз жуткий" — пишет блогер, отмечая, что эта Бузова внешне "даже на мамашу той виртуальной" не тянет. Сравните сами:

Фото Ольги Бузовой с Инстаграма

Фото Ольги Бузовой с концерта

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Также, много вопросов появляется, когда видишь снимки Ольги Бузовой на страницах у других. К примеру, на странице у футболиста Вячеслава Малафеева, Бузова больше похожа на "тетку", а у себя на странице она молода и красива.

Оля Бузова у себя в сторис

Оля Бузова на странице у Малфеева

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