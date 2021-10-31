Скандал с обнаженкой на Красной площади: кто еще из звезд раздевался возле храмов в России (фото, видео)

Красная площадь давно известна, как место, где разные звезды могут блеснуть своими прелестями.

По России в последнее время прокатилась волна уголовных дел для разных блогеров и инстаграм-моделей за откровенные фотографии, снятые возле культурных достопримечательностей и религиозных заведений. Волна началась после скандала с моделью Лолой Банни (Лолитой Богдановой), которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Несмотря на то, что она извинилась за свой поступок, ей все равно грозит год тюремного заключения по статье об оскорблении чувства верующих. Далеко не все посчитали приговор справедливым и в сети решили напомнить о других подобных выходках звезд разной степени известности, которые так и не были наказаны за свои поступки.

Снимками поделились в телеграм-канале Двач.

В первую очередь там указали, что на фоне того же храма Василия Блаженного полуобнаженной фотографировалась актриса Наталия Орейро в далеком 2001 году.

Наталия Орейро

В мае этого года откровенную фотосессию возле Александро-Невского собора в Волгограде устроила российская певица и телеведущая Ольга Бузова.

Ольга Бузова

На Красной площади в юбке в 2012 году также танцевал актер Никита Джигурда.

Арт-группа "Синие носы" устраивала подобные перформансы на фоне многих храмов еще в 1999 году.

Синие носы

А американская актриса Бай Лин возле все того же храма Василия Блаженного оголяла грудь.

Бай Лин

"Обиженки пишут, что до 2013 года не было 148 статьи (оскорбление чувств верующих, — ред) в текущем виде, но они не понимают, что и 148 и 282 (возбуждение ненависти либо вражды, — ред.) — нарушают права человека", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на одной лишь Лоле Банни скандал не закончился. В частности блогер Руслан Бобиев получил десять месяцев колонии за провокационное фото с подругой Анастасией Чистовой.

А в Санкт-Петербурге задержали 31-летнюю блогера Ирину Волкову за полуобнаженное фото возле Исаакиевского собора.