"Ріт розхлябаний, зморшок — багато": постаріла Ольга Бузова налякала своїм виглядом на концерті (фото)

Співачка знову потрапила під хвилю критики користувачів мережі.

Новорічна пора — це "золота жила" для багатьох популярних артистів, адже під час корпоративів та концертів вони можуть добре заробити. Не втрачає такої можливості і популярна російська телеведуча та співачка Ольга Бузова, яка раніше стала "частиною" скандалу з оголенням на тлі храмів.

4 січня артистка виступила з концертом у Підмосков’ї в парку-готелі "Русский", на якому постала в рожевому комбінезоні. Тільки якщо в Інстаграмі ми бачимо витончену і худеньку Олю, то цього разу на сцену вийшов, мабуть, її двійник, ну або Бузова дуже добре володіє фотошопом.

Концертне вбрання Бузової відмінно "підкреслило" її фігуру, яка за новорічні свята трохи змінилася: у співачки видно випираючий животик, та й обличчя було помітно опухлим.

Блогер Олена Міро на платформі LiveJournal написала замітку, в якій показала, наскільки відрізняється реальна Ольга Бузова від Інстаграмної на прикладі новорічної фотосесії та виступу у парк-готелі. Різниця очевидна.

"От кадри з нещодавнього виступу. На них я бачу, як мінімум, сильно втомлену, вікову жінку з набряклим обличчям. Рот розхлябаний, зморшок — багато, птоз моторошний" — пише блогер, відзначаючи, що ця Бузова зовні "навіть на матусю тої віртуальної" не тягне. Порівняйте самі:

Фото Ольги Бузової з Інстаграму

Фото Ольги Бузової з концерту

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Також, багато питань постає, коли бачиш знімки Ольги Бузової на сторінках в інших. Наприклад, на сторінці у футболіста В’ячеслава Малафєєва, Бузова більше схожа на "тітку", а у себе на сторінці вона молода та красива.

Оля Бузова у себе у сторіс

Оля Бузова на сторінці у Малфєєва

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з’явилися чутки про проблеми зі здоров’ям російського коміка та зірки Comedy Club Гаріка Мартиросяна, який повністю облисів. У заголовках деяких "жовтих" видань артиста назвали таким, що "доживає своє життя".