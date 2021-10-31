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Скандал з оголеними на Червоній площі: хто ще із зірок роздягався біля храмів у Росії (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наталія Орейро Новина оновлена 31 жовтня 2021, 20:43
Наталія Орейро

Червона площа давно відома, як місце, де різні зірки можуть блиснути своїми принадами.

Росією останнім часом прокотилася хвиля кримінальних справ для різних блогерів та інстаграм-моделей за відверті фотографії, зняті біля культурних пам’яток та релігійних закладів. Хвиля почалася після скандалу з моделлю Лолою Банні (Лолітою Богдановою), яка оголила груди на тлі храму Василя Блаженного у Москві. Попри те, що вона вибачилася за свій вчинок, їй все одно загрожує рік ув’язнення за статтею про образу почуття віруючих. Далеко не всі визнали вирок справедливим і в мережі вирішили нагадати про інші подібні витівки зірок різного ступеня популярності, які так і не були покарані за свої вчинки.

Знімками поділилися у телеграм-каналі Двач.

Насамперед там зазначили, що на тлі того ж храму Василя Блаженного напівоголеною фотографувалася актриса Наталія Орейро у далекому 2001 році.

Наталія Орейро
Наталія Орейро

У травні цього року відверту фотосесію біля Олександро-Невського собору у Волгограді влаштувала російська співачка та телеведуча Ольга Бузова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

На Червоній площі у спідниці у 2012 році також танцював актор Микита Джигурда.

Арт-група "Сині носи" влаштовувала подібні перформанси на тлі багатьох храмів ще 1999 року.

Сині носи
Сині носи

А американська актриса Бай Лін біля того ж храму Василя Блаженного оголювала груди.

Бай Лін
Бай Лін

"Ображанки пишуть, що до 2013 року не було 148 статті (образа почуттів віруючих, — ред) у поточному вигляді, але вони не розуміють, що і 148 і 282 (збудження ненависті або ворожнечі, — ред.) — порушують права людини", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на одній лише Лолі Банні скандал не закінчився. Зокрема, блогер Руслан Бобієв отримав десять місяців колонії за провокаційне фото з подругою Анастасією Чистовою.

А у Санкт-Петербурзі затримали 31-річну блогерку Ірину Волкову за напівоголене фото біля Ісаакіївського собору.

Теги:
#Росія #Микита Джигурда #Ольга Бузова #Бай Лін #Наталія Орейро
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