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"Похудел и осунулся": жена показала, как выглядит онкобольной Валентин Юдашкин (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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На фото - Марина Юдашкина с мужем Новость обновлена 07 января 2022, 19:01
На фото - Марина Юдашкина с мужем

58-летний российский кутюрье сильно изменился

Известный модельер Валентин Юдашкин входит в список тех знаменитостей, которые в данный момент переживают все сложности, связанные из онкозаболеванием. Напомним, что большого резонанса с состоянием здоровья получила Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирована опухоль головного мозга.

В пятницу, 7 января, супруга Юдашкина Марина опубликовала в Инстаграме редкое фото с мужем. Женщина поздравила подписчиков с Рождеством и пожелала им счастья и тепла. В свою очередь поклонники отписали, что тоже поздравляют чету со светлым христианским праздником.

Больше всего на фото привлек внимание именно дизайнер. На изображении видно, что 58-летний мужчина похудел. Это связано с тем, что сейчас он редко появляется на публике, и разница во внешности Юдашкина бросается в глаза.

Многим фолловерам показалось, что Валентин Абрамович выглядит не лучшим образом
Многим фолловерам показалось, что Валентин Абрамович выглядит не лучшим образом

"Как-то он похудел, осунулся. Хочется пожелать в первую очередь здоровья", "Больно смотреть на Валю. Надеюсь, что у него все будет хорошо", "Валентину желаю победить болезнь, чтобы она отступила и наступила ремиссия", — пишут пользователи соцсети.

Что известно о Валентине Юдашкине

Валентин Юдашкин — известный российский художник-модельер. Родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (Московская область). В 1986 году окончил с отличием Московский индустриальный техникум, где получил два диплома — "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика".

Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России. Компания владеет сетью фирменных бутиков, а показы дизайнера проходят в Париже, Милане, Нью-Йорке и Москве.

Женат на Марине Юдашкиной (в девичестве Паталова). Она является топ-менеджером Дома Юдашкина. У супругов есть единственная дочь Галина (фотограф), а также два внука.

Валентин Юдашкин с семьей на фоне новогодней елки
Валентин Юдашкин с семьей на фоне новогодней елки

Что известно о заболевании Валентина Юдашкина

В 2016 году у дизайнера обнаружили рак почки, а затем и метастазы в голове. Не впадать в депрессию мужчине помогает его семья. Сейчас Валентин Юдашкин чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Ранее "Телеграф" писал, что последние дни росСМИ активно обсуждают состояние здоровья экс-участника Comedy Club Гарика Мартиросяна. В соцсетях артиста и его жены никаких намеков на болезнь артиста нет. Поклонники комика активно обсуждают его лысину и предполагают, что мужчина чем-то болен. Никаких подтверждений этому нет.

Теги:
#Онкология #Валентин Юдашкин #Марина Юдашкина
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