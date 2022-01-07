Мартиросян перестал появляться в сети: каким было его последнее видео и почему СМИ его "похоронили"

Комик Гарик Мартиросян теперь редко публикует свои фото в Инстаграмме, а слухи о "тяжком недуге" подогрели заголовки о том, что юморист "доживает свою жизнь"

В сети появились слухи о проблемах со здоровьем российского комика и звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна, который полностью облысел. Волнение миллионов поклонников шоумена усугубили недавние заголовки "желтой" прессы о том, что Гарик якобы "доживает свою жизнь". Кроме того, звезда юмористических шоу теперь очень редко что-то выкладывает в сеть: свое последнее селфи он опубликовал еще в сентябре.

Заголовки "желтой прессы" о Гарике Мартиросяне

Комику приписали проблемы со здоровьем

К любым новостям, связанным с Мартиросяном, теперь прибавляют фразу "доживающий жизнь"

Судачить о неком тяжелом недуге начали, когда Мартиросян немного поправился и стал носить кепки. А редкие выходы без них демонстрировали отсутствие некогда пышной шевелюры. Впрочем, сам Гарик в своей обычной манере отшучивался: мол, теперь это его фирменная прическа. А позже даже опубликовал снимок с отросшими волосами на фоне светильника в виде дерева и подписал его: "Нарастил волосы. Прижились. Теперь надо к парикмахеру-электрику".

После облысения Гарик нарастил волосы

С новой силой о "болезни" комика заговорили после десятков заголовков росСМИ о Гарике Мартиросяне, который якобы "доживает свою жизнь". Как выяснилось, в материалах речь шла вовсе не о здоровье селебрити, а о том, что он не поддержал своего друга и коллегу Ирака Мирзализаде, которого сначала арестовали, а затем и вовсе выслали из РФ за неудачную шутку о россиянах и фекалиях. После молчания Мартиросяна его коллега — комик Саша Малой — пошутил, что Гарик просто "доживает свою жизнь" и боится высказываться на острые темы, чтобы не утратить теперешнее положение в обществе.

После этого слова Малого о "доживании жизни" растиражировали многие сайты, которые до сих пор к любой новости о Мартиросяне или его жене Жанне ради привлечения интереса читателей добавляют эту фразу. Причем, сами новости — об отпуске звездной четы, об их знакомстве, о подарках, но только не о здоровье.

Смеем предположить, что с Гариком Мартиросяном все хорошо. Потеря волос, как пишут его фанаты, была процессом физиологическим (который он якобы решил путем пересадки), а сам шоумен ведет активный образ жизни, на свежих фото выглядит радостным и продолжает выступать с сольными концертами.

Последнее фото Гарик опубликовал еще в сентябре

Последнее видео Гарик опубликовал менее недели назад: на нем можно увидеть уже постройневшего юмориста, который снова с волосами, на шоу "Двое на миллион" с коллегами "по цеху" — Павлом Волей и Михаилом Галустяном. Так что поклонники могут выдохнуть.

Последнее видео Гарика Мартиросяна в Инстаграмме

Напомним, накануне в сети появились слухи о том, что украинский артист Андрей Данилко тяжело болен, из-за чего он начал испытывать проблемы со сном и набирать вес.