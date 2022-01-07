Мартиросян перестав з’являтися в мережі: яким було його останнє відео та чому ЗМІ його "поховали"

Комік Гарік Мартиросян тепер рідко публікує свої фото в Інстаграмі, а чутки про "тяжку недугу" підігріли заголовки про те, що гуморист "доживає своє життя"

У мережі з’явилися чутки про проблеми зі здоров’ям російського коміка та зірки Comedy Club Гаріка Мартиросяна, який повністю облисів. Хвилювання мільйонів шанувальників шоумена посилили нещодавні заголовки "жовтої" преси про те, що Гарік нібито "доживає своє життя". Крім того, зірка гумористичних шоу тепер дуже рідко щось викладає у мережу: своє останнє селфі він опублікував ще у вересні.

Заголовки "жовтої преси" про Гаріка Мартиросяна

Коміку приписали проблеми зі здоров’ям

До будь-яких новин, пов’язаних з Мартиросяном, тепер додають фразу "доживає життя"

Пліткувати про якусь важку недугу почали, коли Мартиросян трохи погладшав і став носити кепки. А рідкісні виходи без них демонстрували відсутність колись пишної шевелюри. Втім, сам Гарік у своїй звичайній манері жартував: мовляв, тепер це його фірмова зачіска. А пізніше навіть опублікував знімок з відрослим волоссям на тлі світильника у вигляді дерева і підписав його: "Наростив волосся. Прижилося. Тепер треба до перукаря-електрика".

Після облисіння Гарік наростив волосся

З новою силою про "хворобу" коміка заговорили після десятків заголовків росЗМІ про Гаріка Мартиросяна, який нібито "доживає своє життя". Як з’ясувалося, в матеріалах йшлося зовсім не про здоров’я селебріті, а про те, що він не підтримав свого друга і колегу Ірака Мірзалізаде, якого спочатку заарештували, а потім і зовсім вислали з РФ за невдалий жарт про росіян і фекалії. Після мовчання Мартиросяна його колега — комік Сашко Малой — пожартував, що Гарік просто "доживає своє життя" і боїться висловлюватися на гострі теми, аби не втратити теперішнього становища у суспільстві.

Після цього слова Малого про "доживання життя" розтиражували багато сайтів, які досі до будь-якої новини про Мартиросяна або його дружину Жанну заради залучення інтересу читачів додають цю фразу. Причому самі новини — про відпустку зіркового подружжя, про їхнє знайомство, про подарунки, але не про здоров’я.

Сміємо припустити, що з Гаріком Мартиросян все добре. Втрата волосся, як пишуть його фанати, була процесом фізіологічним (який він нібито вирішив шляхом пересадки), а сам шоумен веде активний спосіб життя, на свіжих фото виглядає радісним і продовжує виступати із сольними концертами.

Останнє фото Гарік опублікував ще у вересні

Останнє відео Гарік опублікував менше тижня тому: на ньому можна побачити коміка, який знову з волоссям, на шоу "Двоє на мільйон" з колегами "по цеху" — Павлом Волею та Михайлом Галустяном. Тож шанувальники можуть видихнути.

Останнє відео Гаріка Мартиросяна в Інстаграмі

Нагадаємо, напередодні в мережі з’явилися чутки про те, що український артист Андрій Данилко важко хворий, через що він почав відчувати проблеми зі сном і набирати вагу.