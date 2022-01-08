Онук Пугачової побив Паніна у боксерському поєдинку (відео)

Скандальний актор потрапив під град ударів співака.

У Росії відбувся фрік-бій між актором Олексієм Паніним та невиліковно хворим співаком Микитою Пресняковим.

Відповідне відео опубліковано на сторінці tarmastarmas_official в Instagram.

Поєдинок від промоушену "Наше Дело" проходив за правилами боксу. "Бійці" були у боксерських рукавичках, а Панін — у боксерському шоломі. 30-річний співак домінував протягом усієї дуелі, частенько відправляючи 44-річного Паніна в нокдаун. У другому раунді страждання актора закінчилися — після чергового пропущеного удару від музиканта Олексій не піднявся. До речі, Пресняков був важчим за Паніна на 10 кг.

Найкращі моменти бою Олексій Панін — Микита Пресняков:

Повне відео бою Панін — Пресняков:

Зазначимо, Пресняков є онуком Алли Пугачової по материнській лінії.

Додамо, що фрік-бої в Росії набирають популярності. Нещодавно Нікіта Джигурда зазнав поразки у кривавому поєдинку з російським блогером Олександром Шпаком. До цього Джигурда відправляв у нокаут депутата Держдуми Віталія Мілонова та ведучого Отара Кушанашвілі.

Раніше український боксер Олександр Гвоздик заявив, що поєдинок Шпак — Джигурда претендує на звання "бій року".