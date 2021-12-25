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"Бій року": Гвоздик похвалив Джигурду та Шпака за справжню рубку (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Джигурда — Шпак Новина оновлена 25 грудня 2021, 09:22
Джигурда — Шпак

Українець висловив "бійцям" повагу.

Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі (до 79,378 кг) за версією WBC українець Олександр Гвоздик залишився у захваті від поєдинку між медійними особами Нікіта Джигурда – Олександр Шпак.

Відповідні сторис "Цвях" опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Ексчемпіон зазначив, що йому сподобалося шоу, а поєдинок Джигурда — Шпак він назвав "претендентом на бій року". Крім того, Олександр похвалив 60-річного Нікіту та 41-річного Шпака за проявлений характер.

Олександр Гвоздик відреагував на бій Джигурда – Шпак
Олександр Гвоздик відреагував на бій Джигурда – Шпак

Нагадаємо, Шпак нокаутував Джигурду у другому раунді. Примітно, що набагато старший Нікіта зумів відправити 110-кілограмового суперника в нокдаун і класно виглядав на ногах.

Додамо, що поєдинок організував поп-ММА промоушен "Наше Дело". Джигурда провів свій третій бій та програв уперше. Раніше Нікіта побив депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова, а також розібрався з телеведучим Отаром Кушанашвілі. Російський блогер Шпак дебютував у боях.

Цікаво, що Шпак влітку хотів відвідати Україну, але його депортували.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик повісив рукавички на цвях після поразки в об’єднавчому поєдинку росіянину Артуру Бетербієву.

До речі, Бетербієв нещодавно захистив свої титули.

Теги:
#Бокс #Олександр Гвоздик #Микита Джигурда #Олександр Шпак
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