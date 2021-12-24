Блогер, якого не пустили в Україну, побив Джигурду у кривавому бою (відео)

У Росії відбувся черговий фрік-бій.

Відомий актор і шоумен Нікіта Джигурда, який нещодавно переміг нокаутом популярного ведучого Отара Кушанашвілі, знову провів поєдинок, однак сам опинився у тяжкому нокауті в бою проти російського блогера Олександра Шпака.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці організаторів поєдинку компанії "Наше Дело" в Instagram.

Дуель проходила за особливими правилами – три раунди по дві хвилини. Сутичка почалася з жорстких розмінів, в яких досяг успіху молодший Шпак. 41-річний Олександр відправив 60-річного Джигурду в нокдаун. Нікіта зумів піднятися і не лише вирівняв бій, а й повалив 110-кілограмового суперника на канвас. Однак у другому раунді після серії розмінів Джигурда опинився у важкому нокауті.

Відео нокауту в бою Нікіта Джигурда — Олександр Шпак:

Повне відео бою Нікіта Джигурда — Олександр Шпак (дивитись с 56:34):

Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

Додамо, що Шпак дебютував у промоушені, а Джигурда провів уже третій поєдинок. У дебютному бою Нікіта побив депутата Держдуми Віталія Мілонова.

Додамо, що влітку 2021 року Шпак прилетів до України до подруги, проте прикордонники не пустили блогера до країни та депортували його.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер опинився у важкому нокауті.