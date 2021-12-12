Українець – у нокауті! "Великий малюк" вийшов переможцем у бою (відео)

Український суперваговик опинився на настилі рингу.

У ніч на неділю, 12 грудня, в американському Нью-Йорку відбувається великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане супербій Василь Ломаченко — Річард Коммі. В андеркарді шоу виступив ще один представник України — суперваговик Олександр Тесленко.

Уродженцеві Чернівців дістався досить сильний суперник — американський нокаутер Джаред Андерсон на прізвисько "Великий малюк". На жаль, наш земляк не зумів нав’язати молодшому опонентові опір. Вже на початку другого раунду 22-річний американець жахливими ударами звалив 29-річного українця, який проживає в Канаді. Олександр зумів піднятися після жорсткого влучення в голову, проте рефері, бачачи загальний стан боксера, ухвалив правильне рішення щодо дострокової зупинки поєдинку.

Додамо, що непереможний Джаред виграв свій 11-й поєдинок у профі. Олександр програв удруге, маючи на своєму рахунку 17 перемог.

Відео нокауту в бою Джаред Андерсон — Олександр Тесленко:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в андекарді шоу Ломаченко — Коммі непереможний боксер вирубив суперника в першому раунді.