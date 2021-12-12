Украинец - в нокауте! "Большой малыш" вышел победителем в бою (видео)

Украинский супертяж оказался на настиле ринга.

В ночь на воскресенье, 12 декабря, в американском Нью-Йорке проходит большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Василий Ломаченко — Ричард Комми. В андеркарде шоу выступил еще один представитель Украины — супертяж Александр Тесленко.

Уроженцу Черновцов достался довольно-таки сильный соперник — американский нокаутер Джаред Андерсон по прозвищу "Большой малыш". К сожалению, наш соотечественник не сумел навязать более молодому оппоненту сопротивление. Уже в начале второго раунда 22-летний американец чудовищными ударами свалил 29-летнего украинца, проживающего в Канаде. Александр сумел подняться после жесткого попадания в голову, однако рефери, видя общее состояние боксера, принял правильное решение о досрочной остановке поединка.

Добавим, что непобедимый Джаред выиграл свой 11-й поединок в профи. Александр проиграл во второй раз, имея на своем счету 17 побед.

Видео нокаута в бою Джаред Андерсон — Александр Тесленко:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в андекарде шоу Ломаченко — Комми непобедимый боксер вырубил соперника в первом раунде.