Укр

Украинец - в нокауте! "Большой малыш" вышел победителем в бою (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
251
Андерсон - Тесленко Новость обновлена 12 декабря 2021, 05:41
Андерсон - Тесленко

Украинский супертяж оказался на настиле ринга.

В ночь на воскресенье, 12 декабря, в американском Нью-Йорке проходит большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Василий Ломаченко — Ричард Комми. В андеркарде шоу выступил еще один представитель Украины — супертяж Александр Тесленко.

Уроженцу Черновцов достался довольно-таки сильный соперник — американский нокаутер Джаред Андерсон по прозвищу "Большой малыш". К сожалению, наш соотечественник не сумел навязать более молодому оппоненту сопротивление. Уже в начале второго раунда 22-летний американец чудовищными ударами свалил 29-летнего украинца, проживающего в Канаде. Александр сумел подняться после жесткого попадания в голову, однако рефери, видя общее состояние боксера, принял правильное решение о досрочной остановке поединка.

Добавим, что непобедимый Джаред выиграл свой 11-й поединок в профи. Александр проиграл во второй раз, имея на своем счету 17 побед.

Видео нокаута в бою Джаред Андерсон — Александр Тесленко:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в андекарде шоу Ломаченко — Комми непобедимый боксер вырубил соперника в первом раунде.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Александр Тесленко #Джаред Андерсон
Мария Левченко, Владимир Зеленский и Александр Гогилашвили
Украина
Пытки, унижения, избиения: в чем обвиняют центры реабилитации, с которыми связан Гогилашвили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мария Левченко, Владимир Зеленский и Александр Гогилашвили
Пытки, унижения, избиения: в чем обвиняют центры реабилитации, с которыми связан Гогилашвили
Дата публикации
Категория
Василий Ломаченко против Ричарда Комми
Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция супербоя
Дата публикации
Категория
Бывший член ТКГ предлагает свое видение особого статуса для восточных областей Украины
Без амнистии разговоры о мире на Донбассе являются лишь имитацией - Витольд Фокин
Дата публикации
Категория
Гогилашвили и Левченко
Женой устроившего скандал на блокпосту зама Монастырского оказалась секретарша Зеленского
Дата публикации
Категория
Бивни торчат из-под земли более чем на полтора метра
Оригинал присвоили россияне: на Азовском побережье появился скелет древнейшего слона с удивительной историей (фото)