Непобедимый боксер вырубил соперника в первом раунде на вечере бокса Ломаченко - Комми (видео)
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Зрители увидели быструю победу.
Молодой пуэрториканский проспект Зандер Зайас добыл впечатляющую досрочную победу над более опытным итальянским боксером Алессио Мастронунцио на вечере бокса Ломаченко — Комми в Нью-Йорке (США).
В поединке 19-летнего Зайаса и 26-летнего Мастронунцио был зафиксирован нокаут уже в первом раунде. Более молодой пуэрториканец за 8 секунд до окончания первой 3-минутки вырубил соперника.
Таким образом, непобедимый Зандер завоевал свою 12-ю победу на профи-ринге. Алессио проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 9 побед.
Видео нокаута в бою Зандер Зайас – Алессио Мастронунцио:
Добавим, трансляция шоу бокса Ломаченко — Комми доступна в Украине. К слову, Василий является безоговорочным фаворитом в бою с опытным боксером из Ганы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Нью-Йорке зрители стали свидетелями брутального нокаута в бою небитых боксеров.
Добавим, недавно на вечере бокса в Лондоне боксер Микаэль Лаваль добыл впечатляющую победу нокаутом в поединке против Леонардо Бруццезе.
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