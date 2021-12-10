Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция супербоя

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Автор
24
Василий Ломаченко против Ричарда Комми Новость обновлена 10 декабря 2021, 13:47
Василий Ломаченко против Ричарда Комми

Все главное о поединке — здесь.

В ночь на воскресенье 12 декабря украинский боксер Василий Ломаченко встретится ганца против Ричарда Комми в бою за право в следующем бою выйти на чемпионский поединок в легком весе.

В Нью-Йорке уже состоялась битва взглядов между боксерами и пресс-конференция. Спортсмены вели себя сдержано по отношению друг к другу и никаких происшествий не было.

Джордж Камбоссос, который владеет чемпионским титулом по версии WBO, уже ждет победителя данной пары.

Где смотреть поединок Ломаченко — Комми

Прямая трансляция поединка на MEGOGO начнется 12 декабря в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима платная подписка "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц), стоимость пробной подписки стоит 29 грн (первые 7 дней). 

Коэффициенты букмекеров на бой

По мнению аналитиков, украинец — безоговорочный фаворит поединка, на успех которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,10. В то же время поражение Василия и ничья оцениваются в 6,00 и 23,00 соответственно.

Как ранее сообщал "Телеграф", Ломаченко назвал свою главную цель в профессиональном боксе.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Ричард Комми
С пластиком в Украине будут бороться ради сохранения экологии
Украина
Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше
Дата публикации
Дата публикации
Категория
С пластиком в Украине будут бороться ради сохранения экологии
Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше
Дата публикации
Категория
Львовский облсовет
Украинские депутаты решили переименовать РФ в Московию: россияне в шоке (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Президенты не впервые обсуждают вопросы безопасности Украины
Разговор Байдена с Зеленским: в Белом доме озвучили свою версию и ключевой момент
Дата публикации
Категория
Останки Тараса искали 5 лет
Смертельные попутчики на BlaBlaCar: жертву резонансного убийства удалось найти после 5 с лишним лет поисков
Дата публикации
Категория
Беловежские соглашения констатировали смерть СССР
Витольд Фокин: Особой радости от распада СССР я не испытывал