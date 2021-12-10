Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция супербоя
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Все главное о поединке — здесь.
В ночь на воскресенье 12 декабря украинский боксер Василий Ломаченко встретится ганца против Ричарда Комми в бою за право в следующем бою выйти на чемпионский поединок в легком весе.
В Нью-Йорке уже состоялась битва взглядов между боксерами и пресс-конференция. Спортсмены вели себя сдержано по отношению друг к другу и никаких происшествий не было.
Джордж Камбоссос, который владеет чемпионским титулом по версии WBO, уже ждет победителя данной пары.
Где смотреть поединок Ломаченко — Комми
Прямая трансляция поединка на MEGOGO начнется 12 декабря в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима платная подписка "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц), стоимость пробной подписки стоит 29 грн (первые 7 дней).
Коэффициенты букмекеров на бой
По мнению аналитиков, украинец — безоговорочный фаворит поединка, на успех которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,10. В то же время поражение Василия и ничья оцениваются в 6,00 и 23,00 соответственно.
Как ранее сообщал "Телеграф", Ломаченко назвал свою главную цель в профессиональном боксе.
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