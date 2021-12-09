Ломаченко - Комми: анонс и прогноз на супербой

Украинец проведет большой поединок в США.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет большой бой против экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО) из Ганы. Шоу бокса организовывает промоутерская компания Боба Арума Top Rank.

"Телеграф" рассказывает о деталях предстоящего поединка.

Что на кону

Украинец и ганец проведут не титульный поединок в легком весе (до 61,235 кг), однако цена победы в этой схватке достаточно велика. Победитель приблизится к чемпионскому бою, а проигравший будет отброшен в боксерских рейтингах. Учитывая возраст боксеров (Василию 33 года, а Ричарду — 34), это может стать одним из последних чемпионских шансов для бойцов. По словам Боба Арума, Ломаченко в случае победы станет обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос.

Где и когда смотреть бой

Поединок Ломаченко — Комми состоится в Нью-Йорке 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden. В Украине шоу бокса будет показано на платформе megogo. Для просмотра официальной трансляции необходима подписка на сервисе (стоимость пробной - 29 грн). Также трансляция будет доступна на платформе по подпискам "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц). В Украине прямой эфир вечера бокса начнется в воскресенье, 12 декабря, в 04:00 по киевскому времени.

Прогноз на бой

Специалисты не удивили в раскладах накануне поединка. Согласно прогнозу букмекеров, Василий является безоговорочным фаворитом боя. По мнению редакции "Телеграф Спорт", украинец нокаутирует Комми в поздних раундах.

Прогноз букмекеров на бой Василий Ломаченко — Ричард Комми (данные за 9 декабря):

Пари-Матч: (победа Ломаченко 1,10 — ничья 23,00 — победа Комми 6,00)

Андеркард шоу

Андеркард вечера бокса Ломаченко - Комми

Что дальше

Цель Василия — стать абсолютным чемпионом мира, и после поражения Лопеса в бою с Камбососом мечта украинца может осуществиться в ближайшее время. Сам австралиец не горит желанием драться с украинцем, однако американские топ-боксеры дивизиона Девин Хэйни и Джервонта Дэвис наверняка не захотят лететь в Австралию ради боя с Джорджем. А вот Loma ради поясов готов к такому вызову, но для начала надо пройти испытание в виде Комми, который является мощным нокаутером.

Предыдущий бой

Ломаченко в июне 2021 года выиграл свой последний поединок против японца Масайоши Накатани нокаутом, закрыв обидное поражение от Лопеса в октябре 2020 года. А вот Комми, проигравший Теофимо нокаутом в 2019 году, досрочно победил Джексона Мартинеса в феврале 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джервонта Дэвис защитил титул WBA в легком весе в бою против Исаака Круса. Кроме того, недавно чемпион WBC в этой весовой категории Девин Хэйни победил Джозефа Диаса.

Напомним, существуют вероятность того, что Ломаченко может провести бой с Денисом Беринчиком, который высоко котируется в боксерском рейтинге WBO.