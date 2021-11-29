Укр

Поражение Лопеса может привести к бою Ломаченко - Беринчик

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Василий Ломаченко и Денис Беринчик Новость обновлена 29 ноября 2021, 17:05
Василий Ломаченко и Денис Беринчик

Поражение американца может привести к бою украинцев.

После победы австралийца Джорджа Камбососа в бою с Теофимо Лопесом ситуация в легком весе перевернулась с ног на голову. Этот результат поединка может привести к дуэли украинцев Василий Ломаченко — Денис Беринчик.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил промоутер Беринчика Александр Красюк.

Оба боксера высоко котируются в боксерских рейтингах, а по версии WBO Ломаченко занимает первое место, Беринчик — третье. При этом чемпион Камбосос — пока второй. Австралиец дрался с Лопесом, будучи претендентом по версии IBF, следовательно, WBO и WBA захотят назначить своего претендента в ближайшее время. Джордж также обладает также титул франшизного чемпиона WBC, но этот пояс защищать необязательно.

Таким образом, WBO может назначить Василия Ломаченко обязательным претендентом на титул чемпиона или провести бой-элиминатор между лучшими боксерами рейтинга (Василий и Денис), чтобы узнать имя обязательного претендента. Красюк в восторге от потенциального боя Ломаченко — Беринчик и даже задумался над его проведением в Великобритании, ведь там большая фанатская база Ломаченко.

"Не знаю… Может, и для Великобритании, почему бы и нет? Ломаченко дрался там, у него есть фанатская база. Великобритания – это совсем другой мир. Там происхождение боксера имеет второстепенное значение. Там любят настоящих бойцов и чемпионов. Совершенно иначе относятся", – поведал Красюк.

Добавим, что в ночь на 12-е декабря (время киевское) Ломаченко сразится с Ричардом Комми. А 18 декабря на ринг выйдет Денис Беринчик, который будет драться с россиянином Исой Чаниевым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лопес не будет просить реванш у Камбососа.

Теги:
#Бокс #Денис Беринчик #Василий Ломаченко #Александр Красюк #Теофимо Лопес
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