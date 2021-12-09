Победа над Комми приблизит Ломаченко к цели

Василий хочет повторить достижение Александра Усика.

Украинский боксер Василий Ломаченко, которому 12 декабря предстоит сразиться с Ричардом Комми, получит чемпионский бой с австралийцем Джорджем Камбососом, если победит ганского боксера.

Об этом в интервью FightHype.com рассказал промоутер украинца Боб Арум.

По словам Арума, у него есть предварительные договоренности о том, что Ломаченко в случае победы над Комми станет обязательным претендентом на титул WBO в легком весе, которым владеет Камбосос. Австралиец также имеет титулы чемпиона и по другим основным версиям, а потому украинцу представится шанс сразиться за титул абсолютного чемпиона мира, что является основной целью Василия в профессиональном боксе. Отметим, сам Камбосос заявил, что хочет провести свой следующий поединок в Австралии, а туда готовы полететь немногие топ-бойцы дивизиона. Арум рассказал, что Василий готов провести поединок в Сиднее, Брисбене или Мельбурне.

"Я думаю, в легком весе для Василия больше всего смысла в поединке с Камбососом, потому что он побил Теофимо, который победил Ломаченко. А еще в бою с Дэвином Хэйни, потому что он владеет титулом WBC. Все зависит от того, что хочет делать Камбосос и чего желают боксерские организации. Нас уверили, что WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом", — заявил Арум.

Добавим, что букмекеры считают Ломаченко фаворитом в поединке с Ричардом Комми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Камбосос в 12-раундовом поединке отобрал чемпионские пояса у Теофимо Лопеса, который в октябре 2020 года побеждал Ломаченко.