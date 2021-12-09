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Перемога над Комі наблизить Ломаченка до титулу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Василь Ломаченко Новина оновлена 09 грудня 2021, 12:45
Василь Ломаченко

Василь хоче повторити досягнення Олександра Усика.

Український боксер Василь Ломаченко, який 12 грудня має битися з Річардом Коммі, отримає чемпіонський бій з австралійцем Джорджем Камбососом, якщо переможе ганського боксера.

Про це в інтерв’ю FightHype.com розповів промоутер українця Боб Арум.

За словами Арума, він має попередні домовленості про те, що Ломаченко у разі перемоги над Комі стане обов’язковим претендентом на титул WBO у легкій вазі, яким володіє Камбосос. Австралієць також має титули чемпіона і за іншими основними версіями, а тому українця буде шанс змагатися за титул абсолютного чемпіона світу, що є основною метою Василя у професійному боксі. Зазначимо, сам Камбосос заявив, що хоче провести свій наступний поєдинок в Австралії, а туди готові полетіти небагато топ-бійців дивізіону. Арум розповів, що Василь готовий провести поєдинок у Сіднеї, Брісбені чи Мельбурні.

"Я думаю, у легкій вазі для Василя найбільше сенсу в поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченка. А ще в бою з Девіном Хейні, бо він володіє титулом WBC. Все залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов’язковим претендентом", — заявив Арум.

Додамо, що букмекери вважають Ломаченка фаворитом у поєдинку з Річардом Коммі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Камбосос у 12-раундовому поєдинку відібрав чемпіонські пояси у Теофімо Лопеса, який у жовтні 2020 року перемагав Ломаченка.

Теги:
#Василь Ломаченко #Річард Ком #Джордж Камбосос
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